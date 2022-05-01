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بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.. 191 مليون نسخة موزعة عام 2020

كتب:

ماهر هنداوي
10:19 ص | الأحد 01 مايو 2022
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الأحد أول مايو 2022  بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو من كل عام والذي أقرته منظمة اليونسكو عام 1993 للتأكيد على الإلتزام الدولى بقيم حرية الرأي والتعبير وصيانة حق الصحفيين والعمل في بيئة مهنية صالحة وذلك للحصول على معلومات مُثبَتة وموثوق بها ونشرها عن طريق التصدي للمعلومات الخاطئة وهو اليوم الذى نحتفل بالذكرى الـ31 لإعلان ويندهوك، الذي حددت من خلاله مجموعة من الصحفيين الأفارقة المبادئ الأساسية لحرية الصحافة.

أهم المؤشرات الإحصائية

ومن أهم المؤشرات الإحصائية الواردة بالتقرير عن عام 2020:  

• بـلغ عــدد الصـحف العـامـة الـتي صــدرت 59  صحيــفة عـامــة.

• بلغ عدد الدوريات «وهي الموضوعات ذات الطابع العام او المتخصصة» لكل من القطاعات «الحكـــومي / العـام / الأعمال العــام  الــتي تــصدر محــلـياً» 45 دورية عــام 2020.

عدد النسخ الموزعة للصحف العـامة محلياً وخارجياً

• بـلغ عـــدد النسـخ الـموزعة للــصحــف الــعـامــة محليـاً وخارجيـاً 191.242 مليـــون نسخة عـام  2020 .

• بلغ عـــدد الدوريات التى يصدرها القطــاع الخاص محلياً  71 دورية بينما الموزعة خارجياً 20 دورية  لعام 2020.

 

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.