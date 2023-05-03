طالب يرتكب مجزرة داخل مدرسة في صربيا.. «قتل 9 أشخاص»

لقي 9 أشخاص مصرعهم، 8 منهم على الأقل طلاب، إثر إطلاق نار داخل مدرسة في العاصمة الصربية بلجراد.

وذكرت وسائل الإعلام في صربيا، أنّ طالبا في الصف السابع بمدرسة فلاديسلاف ريبنيكار الابتدائية، ارتكب مجزرة في تلك المدرسة عندما قتل 9 أشخاص، 8 منهم من طلاب تلك المدرسة.

وأضافت وسائل الإعلام، أنّ الحادث تسبب في إصابة عدد آخر، بينهم إصابات خطيرة، وفقا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أنّ الطالب لم تكن له سوابق، ومن المرجح أنّه ارتكب الجريمة تحت تأثير المخدرات.