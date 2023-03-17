رئيس صربيا: العالم يتسلح كما لو أن يوم القيامة على الأبواب

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن العالم بأسره يشتري الأسلحة بنشاط كما لو أن يوم القيامة على الأبواب.

تسلح غير مسبوق في العالم

وأضاف فوسيتش في خطاب إلى الأمة، الخميس: «كل شخص في العالم يتسلح، ويلقي بالمال مثل ضيف مخمور في حفل زفاف. الجميع يسلح نفسه بجدية، كما لو أن يوم القيامة سيأتي غدًا».

وكرر موقفه الخاص بالاستمرار في الأسلحة وكسب الإيرادات من قطاع الدفاع، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وقال الرئيس الصربي: «لقد قمنا ببيع الأسلحة وسنواصل بيعها إلى الدول المصرح لها. فيما يتعلق بما إذا كانت ستظهر في منطقة حرب أم لا، بالطبع سيفعلون ذلك دائمًا. لكننا سنواصل هذا النشاط».

وفي وقت سابق، أوضح فوتشيتش أن مبيعات الأسلحة كانت ضرورية لإطعام السكان، مشدداً على أنه «علينا أن نعيش، وعلينا إطعام الناس، ويجب أن نطور اقتصادنا»، وحول الأنباء عن تزويد أوكرانيا بالسلاح، قال فوتشيتش إن بلاده لا تزود روسيا أو أوكرانيا بالسلاح.

وأشار الرئيس إلى أن صربيا اتخذت إجراءات احترازية إضافية ضد نقل الذخيرة إلى أطراف ثالثة من خلال النص في كل عقد.