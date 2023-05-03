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السيسي: أتمنى تحقيق الحوار الوطني نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كل القضايا

كتب:

نرمين عفيفي
04:07 م | الأربعاء 03 مايو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف من أجل العمل، ونجتمع على كلمة سواء، كما أن تعاظم التحديات على كل الأصعدة عزز من الإرادة على ضرورة الحوار الذي أتطلع أن يكون شاملا وحيويا وفاعلا، يحتوي كل الآراء ويجمع كل وجهات النظر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: «أتمنى أن يحقق الحوار الوطني نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كل القضايا على جميع المستويات».

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بقلم نرمين عفيفي