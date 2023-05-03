الرئيس السيسي: مصر تمتلك ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية تقدير وإعزاز للجمع الكريم في الحضور الوطني، من أجل التحاور وتبادل الرؤى، لصالح وطننا العزيز، ورسم ملامح جمهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا، لتكون دولة ديموقراطية حديثة، ونضع خارطة طريق لمستقبل مشرق يليق بنا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: «دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأنّ أمتنا المصرية تمتلك من القدرات التي تتيح لها بدائل متعددة لإيجاد مسارات بجميع المجالات، وأنّ مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول وصدق النوايا وإرادة العمل ما يجعلها بمقدمة الأمم والدول».