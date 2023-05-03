سيد بدرية يعلن تقديم ورشة مجانية للراغبين في العمل بالسينما العالمية

أعلن الفنان المصري العالمي سيد بدرية، تقديمه ورشة مجانية للراغبين في تعلم كيفية الوصول للسينما العالمية من المواهب المصرية الشابة.

وقال سيد بدرية، في بيان، إنه قرر تقديم هذه الورشة لتكون عاملا أساسيا لتعليم الموهوبين في مصر، حول كيفية الوقوف أمام كاميرا المخرجيين الأجانب، وإتاحة الفرصة لتحقيق حلمهم في الوصول للعالمية.

وأشار سيد بدرية إلى أنه سيعلم الموهوبين على شكل كورسات تعليمية مجانية بنظام اللقاء الأون لاين، بإحدى البرامج المعروفة، على أن تقوم هذه الورشة الخاصة بالتمثيل معتمدة على فكرة الـ face to face، لمدة 45 دقيقة الحصة، بدءًا من منتصف شهر مايو الجاري.

وأكد أن الورشة الهدف منها هو إعداد الممثلين الراغبين في العمل في الأفلام الأجنبية المصورة في العالم العربي، عبر تعلم الممثل العربي لكيفية التعامل مع الطاقم الأجنبي.

وتابع سيد بدرية قائلًأ: «أحاول من خلال هذه الكورسات أن يصل الممثل الشاب للتعرف على أدوات الممثل وكيفية حرفية الكاستينج في أعمال من خارج العالم العربي، كما أحاول من خلال هذه الورشة أن أعلم الموهوبين فكرة صناعه فيديو لإرساله إلى جهة Casting Director or Casting Agency اختيار الممثلين من قبل الجهه الطالبة للموهوبيين».

وأكمل قائلًا: وتهدف الورشة إلى محاولة مساعدة الموهوبين المتميزين بالورشة في الترشيح لمدير أعمال أجنبي يقوم باختيارهم لأعمال في هوليوود.

واختتم بدرية قائلًا: إن الأولوية للمشاركين في هذه الورشة سيكون من خلال من عملوا في السينما المصرية أو قدموا بطولة افلام قصيرة أو ممن لديهم مجموعة من المشاهد على فيديو Demo Reel ويمتلكون لغة اجنبية ثانية وليست أولى، وأن لا يقل المشاركين عن 21 عامًا حتى 35 عامًا