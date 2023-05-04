الصور الأولى لتصادم أتوبيس بسيارة نقل بالوادي الجديد.. أسفر عن وفاة 14 وإصابة 25

حصلت «الوطن» على الصور الأولى لحادث اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل مقطورة، عند منطقة النقب بالقرب من قرية المنيرة، في مركز الخارجة، على طريق «الخارجة- أسيوط»، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس يقل 50 راكبا، بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق «الخارجة- أسيوط»، أسفر عنها وفاة 14 وإصابة 25 آخرين.

الدفع بـ17 سيارة إسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في الوادي الجديد، بـ17 سيارة لنقل المصابين.

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الخارجة

ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مركز الخارجة والدفع بسيارات الإسعاف لموقع حادث التصادم الذي وقع منذ قليل بمنطقة النقب بطريق «الخارجة- أسيوط» بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل.

انتقال قيادات المحافظة لمستشفي الخارجة التخصصي

وأكد المحافظ، انتقال سكرتير عام المحافظة وقادة المرور والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث، لمتابعة إجراءات نقل المصابين لأقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، والدفع بمعدات الحماية المدنية لموقع الحادث، مؤكدا أنه جار حصر الإصابات ورفع اثار الحادث من الطريق وتنظيم حركة المرور.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بناء على توجيهات محافظ الوادي الجديد، تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى الخارجة التخصصي ورفع درجة الاستعداد واستدعاء فرق طبية كاملة، وجرى نقل الركاب إلى المستشفى لتقديم المساعدة العلاجية اللازمة لركاب الحادث الذي وقع اليوم.