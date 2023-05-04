محافظ الوادي الجديد يصدر قرارا بإيقاف حركة سيارات النقل الثقيل ليلا

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق «الداخلة- الخارجة» و«الخارجة- أسيوط»، من الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحًا، اعتبارا من اليوم، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظراَ لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل.

وكلف محافظ الوادي الجديد، رؤساء المراكز ومسؤولي المرور، بمتابعة تنفيذ القرار، وتكثيف الحملات المرورية، للكشف عن تعاطي المخدرات، والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.

جاء ذلك بعد أن وقع حادث مروع أمس الأربعاء، نتيجة اصطدام أتوبيس بسيارة نقل ثقيل، أسفر عن مصرع 14 وإصابة 25 آخرين.