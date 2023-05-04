تعريفة الركوب الجديدة بجنوب سيناء.. الخطوط الداخلية ثابتة

انتهت لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء من وضع تعريفة الركوب الجديدة بالمحافظة سواء للخطوط الداخلية أو الخارجية.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» اليوم الخميس إن لجنة الإشراف على المواقف برئاسة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة حددت تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة جنوب سيناء بالنسبة للنقل الداخلي والخطوط الخارجية التي تربط المحافظة بمحافظات الوادي والدلتا.

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة جنوب سيناء

أكد اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة ورئيس لجنة الإشراف على المواقف أن اللجنة عقدت اجتماعا بحضور المرور والتموين ورؤساء المدن وكل الجهات المعنية لتحديد تعريفة الركوب الجديدة داخل محافظة جنوب سيناء.

أضاف أن لجنة الإشراف علي المواقف أقرت بعد تحريك سعر السولار جنيها أمس رفع الأجرة بالنسبة الخطوط الخارجية مثل شرم الشيخ القاهرة، شرم الشيخ الدقهلية، الطور السويس بنسبة 10% فقط من الأجرة السابقة، وكلف السكرتير العام للمحافظة مدير لجنة الإشراف على المواقف بجنوب سيناء بمتابعة تعريفة الركوب الجديدة التي أقرتها اللجنة، ومعاقبة أي شركات أو جهات تخالف هذه الزيادة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

تعريفة الركوب الجديدة للنقل الداخلي

قال اللواء أحمد الإسكندراني أن جميع الخطوط الداخلية بمحافظة جنوب سيناء جري بحث تعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك سعر السولار، وأقرت لجنة الإشراف على المواقف في اجتماعها المنعقد بشرم الشيخ بعدم زيادة تعريفة الركوب لكل الخطوط الداخلية بمدن محافظة جنوب سيناء.

وتابع أنه جري نشر تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة جنوب سيناء علي كل المواقف والمحطات الداخلية والخارجية مع ضرورة الالتزام بها لتجنب المخالفات.