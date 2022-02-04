تحريك سعر البنزين 25 قرشا.. وتثبيت السولار عند 6.75 جنيه

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع الأول من عام 2022.

تعديل سعر البنزين

وقالت وزارة البترول في بيان لها، إن اللجنة انتهت إلى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتي 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92 و9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

ارتفاع أسعار النفط العالمية

وجاءت ارتفاعات أسعار البنزين الجديدة في مصر نظرا للارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط العالمية خلال التعاملات العالمية منذ شهر أكتوبر الماضي.

وتخطت أسعار النفط حاجز 91 دولارا للبرميل الواحد، ما يمثل ارتفاعا غير مسبوق في أسعار النفط، لم يحدث منذ عدة سنوات وهو ما يؤثر على سعر استيراد المواد البترولية من الخارج.

لجنة التسعير التلقائي

وتعمل لجنة التسعير التلقائي للوقود وفق آليات عمل محددة، حيث يتم تحريك الاسعاف وفقا لعدد من المحددات وهي عملية حسابية يتم العمل عليها وفق معادلة خاصة بأسعار النفط العالمية، وكذلك سعر صرف الدولار والذي يتم أستخدمه في شراء المنتجات البترولية والذي يؤثر على الأسعار بشكل كبير، وكذلك بعض التكاليف الأخرى التي تتمثل في النقل والشحن وغيرها من تكاليف الإنتاج.