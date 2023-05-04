تعريفة ركوب التاكسي والسرفيس في بني سويف بعد تحريك سعر السولار

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعريفة الركوب الجديدة، لسيارات السرفيس والتاكس داخل مدينة بني سويف، اليوم الخميس، والتي تقرر زيادتها بنسبة 10% عن تعريفة الركوب السابقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار.

تعريفة الركوب الجديدة في بني سويف للسرفيس والتاكسي

وعقد محافظ بني سويف اجتماعا مع مسؤولي الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية، اليوم وذلك لدراسة نسبة الزيادة في تعريفة الركوب الجديدة في بني سويف، والتي راعت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، فضلاً عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير في هذا الشأن.

10 جنيهات للتاكسي داخل مدينة بني سويف و2.25 للسرفيس

وجرى تسعير تعريفة الركوب في بني سويف رحلة السيارة الأجرة التاكسي داخل مدينة بني سويف بـ10 جنيهات، وإلى مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل 19 جنيها، و2.25 جنيه لسيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف.

الإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة في بني سويف

ووجه المحافظ المعنيين من المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بالإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب الجديدة وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية.