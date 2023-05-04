تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف بعد تحريك سعر السولار

أصدرت إدارة الإعلام في ديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الخميس، بيانًا رسميا، عن اعتماد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف التي تقرر زيادتها بنسبة 10% عن تعريفة الركوب السابقة، على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة 2 صباح اليوم الخميس.

تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف

أكد محافظ بني سويف أنه عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بـ تحريك سعر السولار، تم عقد اجتماع مع مسؤولي الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية، وذلك لدراسة نسبة الزيادة في تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف التي راعت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، فضلاً عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير في هذا الشأن.

الإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة في بني سويف

ووجه المحافظ المعنيين من المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بالإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب الجديدة وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية بعد قرار لجنة التسعير بتحريك سعر لتر السولار ليصبح 8.15 جنيه اعتباراً من صباح اليوم.

حملات على مواقف السيارات لمراجعة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في تطبيق تعريفة الركوب الجديدة، مكلفا السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام بمتابعة ذلك مع الوحدات المحلية الجهات المعنية.

وأكد محافظ بني سويف على عدم التهاون وتطبيق القانون على المخالفين، مشددا على تفعيل كافة خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية والبوابة الإليكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد اجتمعت أمس الأربعاء لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، ونظراً لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث قررت اللجنة تحريك سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .