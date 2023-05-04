تفاصيل حادث الخارجة أسيوط بين نقل وأتوبيس.. أسماء المصابين والوفيات

أعلنت مديرية الصحة بالوادي الجديد أسماء المصابين وعددهم 29 مصابا بالإضافة إلى وفاة 17 شخصا ضمن تفاصيل حادث الخارجة أسيوط الذي وقع في محافظة الوادي الجديد وعاشت أهاليها ليلة حزينة، إثر حادث تصادم وقع بين أتوبيس تابع لشركة الصعيد للنقل وشاحنة نقل ثقيل، كان قادما من مركز الداخلة وفي طريقة إلى محافظة القاهرة.

تفاصيل حادث الخارجة أسيوط مع أسماء المصابين

بدأت تفاصيل حادث الخارجة أسيوط بتلقي اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة الصعيد بمنطقة الكيلو 60 بطريق «الخارجة – أسيوط»، بالقرب من بوابة قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، وأعلنت مديرية الصحة فيما بعد أسماء المصابين وضحايا الحادث.

صحة الوادي الجديد تعلن أسماء المصابين في حادث الخارجة أسيوط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أسماء المصابين في حادث الخارجة أسيوط، وعن الحصيلة النهائية لضحايا حادث أتوبيس تابع لشركة الصعيد للنقل وشاحنة نقل ثقيل وصلت إلى مصرع 17 شخصا وإصابة 29 آخرين.

وجاءت أسماء ضحايا الحادث وفاة 17 شخصًا وهم:

1- يوسف عبد الدايم محمد

2- مليكة مصطفى حسين

3- محمد أحمد محمد حنفي

4- محمد سيد خميس

5- أحمد حنفي

6- إبراهيم عبد الدايم محمد

7- محمد بوبكر سيف محمد

8- صابر زكي محمد

9- محمود كمال حسن سيد

10- نورهان محمود توفيق

11- رقية محمود توفيق

12- محمود قرشي عبد الدايم

13- إيمان يوسف عبد الدايم

14- ريهام محمد أحمد

15- ناصر سعد حافظ حسانين

16-مصطفى محمد عبدالله حسين

17-محمد إسماعيل محمد.

أسماء المصابين في حادث الخارجة أسيوط

1- محمد حسين جاب الله 22 عامًا

2- عبدالرحمن حسين جاب الله 18 عامًا

3- عادل السيد محمد 45 عاما

4- محمد زكريا احمد 37 عامًا

5- صابر عبدالرحمن محمد 36 عامًا

6- معتصم صابر شحاته 5 أعوام

7- ندى خالد على 24 أعوام

8- هدى فتحى محمود 16 عامًا

9- مصطفى حسين حماد 28 عامًا

10-محمد رافت كمال 21 عامًا

11- أحمد ربيع الشيخ 40 عاما

12- ميرفت أمين سيد 40 عامًا

13- ماجد طلعت محمد 42 عامًا

14- محمد أحمد عجيزى 27 عامًا

15- ممدوح خضر محمد 20 عامًا

16- سالم محمد رشدى 59 عامًا

17- محمد احمد عبدالقادر 53 عاما

18- حمدى حافظ 49 عامًا

19- حمدى عبدالرافع سنوسى 50 عامًا

20- ياسر عبدالرحيم محمود 40 عامًا

21- أحمد محمد أحمد 36 عاما

22- أحمد محمد سيد 45 عامًا

23- حميدة عبدالدايم سنوسى 65 عامًا

24- صالح فرج صالح 20 عامًا

25- داليا صابر ذكى 18 عامًا

26- علاء سيد نصار أمين شرطة

27- صابر فرحات سيد 45 عامًا

28- طارق عبدالمنعم متولى 57 عامًا.

29- مالك صبرى عبد الرحمن 9 أعوام، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي

ودفعت هيئة إسعاف الوادي الجديد، بعدد 15 سيارة إسعاف إلي موقع حادث الخارجة أسيوط لنقل المصابين والمتوفين بموقع الحادث، حيث تناثرت جثث المتوفين علي الأسفلت مع نزيف مستمر للدماء وفي هذه اللحظة تدخلت العناية الإلهية لإنقاذ المصابين، وجرى نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

دعوة للتبرع بالدم للمصابين في حادث الخارجة أسيوط

وأعلنت مستشفى الخارجة التخصصي عن، حاجة مصابين حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل على طريق «الخارجة- أسيوط» لنقل دم لهم، وعلى الفور تجمع مئات المواطنين من أبناء مدينة الخارجة وطلبة جامعة الوادي الجديد أمام مستشفى الخارجة التخصصي لمعاونة المصابين والتبرع بالدم.

شهود عيان يحكون تفاصيل حادث الخارجة أسيوط

وأكد، شهود عيان، أن تفاصيل حادث الخارجة أسيوط هي السيارة النقل كانت تسير بسرعة منخفضة وليست متوقفة على الطريق اتجاه الخارجة - أسيوط نظراً لحمولتها الكبيرة، وكان يسير الأتوبيس بسرعته في نفس الاتجاه قادمًا من خلف السيارة النقل، حيث تعرض «لمطب هواء» أدى إلى اختلال عجلة القيادة ما تسبب في تأرجح الأتوبيس واصطدامه بسيارة النقل الثقيل التي تصادف مروره بجوارها في ذات الوقت، مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس على الطريق وحدوث خسائر فادحة.

قرارات محافظ الوادي الجديد لإدارة أزمة حادث الخارجة أسيوط

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عدة قرارات لإدارة أزمة حادث الخارجة أسيوط وذلك برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مركز الخارجة والدفع بسيارات الإسعاف لموقع حادث التصادم الذي وقع بمنطقة النقب بطريق الخارجة- أسيوط بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل .

كما قرر محافظ الوادي الجديد، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق «الداخلة - الخارجة» وطريق « الخارجة - أسيوط» من الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحًا وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 4 مايو2023، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظراََ لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومسؤولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجري إحالته للنيابة العامة والتي باشرت التحقيقات في الواقعة وصرحت بدفن جثث المتوفين.