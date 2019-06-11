يستقبل مستشفى الخارجة العام بمحافظة الوادي الجديد، صباح غدٍ، الأربعاء، وفدا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة أسيوط، لتوقيع الكشف الطبي، وإجراء الجراحات بالمجان لجميع أبناء المحافظة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الزيارة تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالإقليم، والكلية بأسيوط، وبناءً على العقود المبرمة مع أساتذتها، لمواجهة نقص الكوادر الطبية بالمحافظة.

وأضافت "مشرف"، أن المستشفى سيستقبل أساتذة في تخصصات "الجراحة العامة والمناظير، والأورام، والباطنية، وأمراض الدم والنخاع" لتقديم الخدمات العلاجية والجراحية بالمجان.