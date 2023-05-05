اندلاع حريق في مزرعة دواجن ببورسعيد

شب حريق كبير في إحدى مزارع الدواجن بمنطقة القبوطي الجديد جنوب محافظة بورسعيد، مساء اليوم، مما أسفر عن وفاة 100 كتكوت بسبب الدخان الكثيف. وقد تم تحديد سبب الحريق بأنه ناجم عن ماس كهربائي في المزرعة.

وتمكنت فرق الإطفاء والحماية المدنية في بورسعيد من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المزارع الأخرى المجاورة.

إخطار بالحريق لمديرية الأمن

وتلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطار من العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد يفيد أنه تلقي بلاغ

باندلاع حريق في مزرعه لتربية الدواجن بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد.

3 سيارات لإطفاء الحريق

وعلى الفور توجهت 3 سيارات إطفاء تحت اشراف العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق.

كما قام رجال الإطفاء بإخماد الدخان أيضا بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى ووصولها إلي المزارع الموجودة بالمنطقة.

كما انتقلت سيارات إسعاف إلى مكان الحادث ولم يسفر الحادث عن إصابات أو اختناقات، كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

تبيبن من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في مزرعة لتربية الدواجن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.