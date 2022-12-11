السيطرة على حريق مزرعة مواشي في القابوطي الجديد ببورسعيد

نشب حريق في مزرعة لتربية المواشي بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد، بسبب ماس كهربائي نشب في حجرة بها، وتم إنقاذ رؤوس الماشية قبل وصول النيران إليها.

ثلاث سيارات إطفاء

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، يفيد باندلاع حريق في مزرعة لتربية المواشي بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

الحريق بسبب ماس كهربائي

تبين من الفحص الأولي لرجال الإطفاء والحماية المدنية والبحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن ماس كهربائي اندلع في حجرة بمزرعة لتربية المواشي بمنطقة القابوطي الجديد، وانتشرت النيران بسبب جود الأعلاف والقش، وأخرج أصحاب المزرعة المواشي قبل وصول النيران إليها.

وتمت السيطرة على الحريق قبل انتشاره وامتداده للأماكن المجاورة، كما تمكن رجال الإطفاء من إخماد الدخان المنبعث لمنع اشتعاله مرة أخرى.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، لمعرفة ملابسات الحريق.