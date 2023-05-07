«عرابي» يحول توك توك متهالك لـ«حنطور توك» يزف العروسين بالمحلة (صور)

حرص على تطوير فكرته وعمله من سائق توك توك إلى وسيلة لإدخال البهجة والسرور على قلوب أبناء قريته والقرى المجاورة، في أفضل أيام عمرهم، وهو يوم الزفاف، وقرر استغلال مركبة التوك توك المتهالكة وتطويرها لتكون عربة زفاف على غرار الحنطور، وأطلق عليها «حنطور توك».

أسامة عرابي، ابن قرية طرينة التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، أول صاحب توك توك، يستخدم في زفاف العروسين، بالمحافظة أكد أن الفكرة جاءت منذ فترة طويلة.

استغلال توك توك متهالك

وأشار صاحب الـ 22 عاما لـ«الوطن» إنه يعمل سائق توك توك، ةقرر استغلال توك توك متهالك في تنفيذ فكرته وهي تحويله إلى وسيلة زفاف بأقل تكلفة، تكون سببا في رسم البهجة والسعادة على العروسين بأقل تكلفة، وأيضا تكون مصدراً لتوفير متطلبات الحياة إلى أسرته، حيث إنه متزوج من 3 سنوات: «عاوز رزق حلال والحمد لله قدرت اشتري توك توك متهالك وتطورته ليكون ليكون وسيلة زفاف العروسين في الخطوبة والزفاف وكل أهل القرية دعموني».

أضاف عرابي أنه قام بعمل تعديلات كثيرة بالتوك توك، وجعل مكان العروسين في الأعلى حتي يتكمن الجميع من رؤيتهم جيداً: «عملته زي الحنطور وسميته حنطور توك وتزويده بإضاءة وسماعات»، وأنه قرر شراء التوك توك، خردة، وقام بتصليح جميع الأعطال به، بعد الذهاب إلي عدة فنيين، حتي يخرج بهذ الشكل، واستغرق وقت التعديل شهرين ونصف، والمبلغ الذي تم إنفاقه نحو 60 ألف جنيه.

أول زفاف

وعن أول زفاف قال صاحب «حنطور توك» إنه كان ثان أيام العيد، ثم زفة عروسين رابع أيام العيد، وزفة أخرى بمحافظة كفر الشيخ، وتبلغ الأسعار، زفة العروسين 300 جنيه داخل القرية، وخارج القرية على حسب بعد أو قرب المكان، وأن الفكرة لاقت استحسان الجميع، وتهافت البعض على حجز زفة العروسين بالتوك توك الخاص به.