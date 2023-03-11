طرائف حفل زفاف حسن شاكوش: المنظمون منعوا أهل العروسين من الدخول

غرائب وطرائف شهدها حفل زفاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش الذي أقيم، أمس الجمعة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والتي بدأت بمنع المنظمين لوالدة حسن شاكوش من دخول قاعة الفرح قبل انطلاقه، وانتهت بالواقعة نفسها مع والد العروس.

وطالب المنظمون من المعازيم الانتظار خارج قاعة الفرح لحين انتهاء حسن شاكوش وعروسه من إجراء جلسة التصوير الخاصة بهما، وحينها حاولت والدة حسن شاكوش الدخول للقاعة ولكن تمّ منعها من أحد المنظمين، ولكن تدخل أحد أصدقاء شاكوش الذي اصطحبها إلى نجلها.

مشادة كلامية بين شقيقة العروس وأحد المنظمين

ونشبت مشادة كلامية بين شقيقة العروس وأحد المنظمين حينما منعها من الدخول رفقة أصدقائها، لترد عليه قائلة: «أنا أخت العروسة» وأصرت على الدخول، وهو ما تحقق بالفعل، فيما منع منظم آخر دخول والد العروس، ولكن تعرف عليه أحد الموجودين ليتمّ السماح بدخوله.

تامر حسني يحيي فرح شاكوش

وأحيا حفل حسن شاكوش عدد من المطربين، أبرزهم تامر حسني، وأحمد شيبة، وعمر كمال، وحمو بيكا، ومصطفى قمر، ومحمد نور ورامي صبري.