«الشيكال الدمياطي» أكلة من كنوز البحر المتوسط.. ينتشر في فصل الصيف

تتميز أسواق السمك بمحافظة دمياط بتنوع المعروض من المأكولات البحرية، والتي يقبل عليها أهالي المحافظة وكذلك زائريها لتجربة الأنواع المختلفة من الأسماك ومن بينها «الشيكال».

و«الشيكال» يشبه الجمبري في شكله، بينما مذاقه يشبه الكابوريا، بحسب ما ذكره خالد عبدالنور، صياد وتاجر جملة في حلقة الأسماك بدمياط، لـ«الوطن»، موضحا أنه ظهر في البحر المتوسط منذ فترة ليست بعيدة في بورسعيد، وكان غير معروفا وقتها، ثم ظهر في دمياط بالصدفة أثناء صيد الجمبري، حيث يشبهه في الشكل ويتم اصطياده بنفس طريقة ونوع الشبكة المستخدمة لصيد الجمبري.

الشيكال غني بالفسفور

وقال تاجر الأسماك، إن الشيكال يحتوي على نسبة من الفسفور، وسعره في متناول الجميع، ويتحدد بحسب ما إذا كان يوجد به بطروخ أم لا، «البطروخ بيكون بطوله بين اللحم، على عكس الكابوريا، وسعره يبدأ من 20 وحتى 50 جنيه».

إقبال على الشيكال بدمياط

فيما قال علي عبدالله، تاجر في سوق السمك بمدينة عزبة البرج، إن هناك إقبال على شراء الشيكال نظرا لانخفاض سعره وطعمه الشهي، مقارنة بالجمبري الذي يبدأ سعره من 150 جنيها، ويصل الجامبو منه إلى 350 جنيها.

وأضاف أن طريقة طهي الشيكال هي نفس طريقة طهي الكابوريا، سواء طاجن أو مشوي أو شوربة سي فود، ولكنه لا يكون موجودا طوال العام، حيث يظهر بكثرة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.