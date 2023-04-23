جمبري الفراولة ينافس «التونة العنيدة».. كيف اصطادته منى زكي في «تحت الوصاية»؟

تصدر جمبري الفراولة التريند خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع عرض مسلسل تحت الوصاية، إذ حاولت البطلة التي جسدت دورها الفنانة منى زكي أن تصطاده من البحر لكي تُحدث نقلة في حياتها المادية، نظرًا لأنه معروف بين الصيادين بأنه يمثل كنزا بحريا ثمينا وينافس صيد أسماك التونة «العنيدة».

وعاش فريق عمل مسلسل تحت الوصاية تجربة صيد حقيقية لجمبري الفراولة والذي يصفه الصيادون بأنه «منجم فوسفور» لأنه أغلى الأنواع، وهو ما أكده يحيي عاشور الجندي ابن صاحب مركب الصيد الذي تم تصوير مشاهد مسلسل تحت الوصاية عليه.

منى زكي اصطادت جمبري الفراولة بالفعل

وقال «عاشور» في تصريح لـ«الوطن» إن جمبري الفراولة «منجم الفسفور» الذي ظهر في مسلسل تحت الوصاية كان حقيقيًا، وفريق العمل ذهب بالفعل في رحلة الصيد على مسافة بعيدة، وتم تصوير مشاهد حقيقية، الفنانة منى زكي اصطادت الجمبري الفراولة بالفعل.

كيلو جمبري الفراولة يصل لـ60 يورو

وأضاف «عاشور» أن سبب ارتفاع سعر جمبري الفراولة هو حجم المجهود المبذول في رحلات صيده، إضافة إلى احتياجه لطريقة معينة في التجميد والحفظ.

وأشار إلى أن تكلفة رحلة الصيد الواحدة تعتبر أكثر من ثلاث أضعاف العادية من معدات وسولار، ولأن دول الاتحاد الأوروبي يعلمون جيدا قيمته الغذائية، ونظرا لأن مصر تحظى بوجوده بنسبة كبيرة في المياه الإقليمية خاصة ما بين محافظتي دمياط والإسكندرية تسعى دائمًا إلى شرائه واستيراده من مصر بأسعار من 30 إلى 60 يورو.

وعن طريقة صيد جمبري الفراولة، قال إنه يعيش في أعماق البحر الأبيض المتوسط، وفي درجة حرارة و25 تحت الصفر، لذا يحتاج إلى أدوات تستطيع الصيد في هذا العمق، كما كان الحال في مركب الصيد الذي تم تصوير مسلسل تحت الوصاية.

في السياق، قال حمدي الغرباوي نقيب الصيادين بعزبة البرج، إنه تم اكتشاف جمبري الفراولة على أيدي صيادين إيطاليا وإسبانيا واليونان، وتعلم منهم البحارة المصريين طرق صيده لأنه يعيش في أعماق البحر المتوسط.

«الغرباوي»: الأجانب يأكلون جمبري الفراولة دون طهي

وأوضح الغرباوي، لـ«الوطن» أن أكبر نسبة تصدير من هذا النوع تذهب إلى إيطاليا وإسبانيا لأنهم يدركون قيمته الغذائية العالية لأنه غني بعناصر الفسفور والكالسيوم، كما أنه خال تماما من الكوليسترول لذلك بعض الدول تأكله دون طهي على المكرونة بالطريقة الإيطالية، وذلك حتى يحافظوا على فوائده كاملة.