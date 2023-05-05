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وزير الصحة ينعى طبيبا وممرضة توفيا أثناء العمل في مستشفيي سمنود والمقطم

كتب:

مريم الخطري
02:49 م | الجمعة 05 مايو 2023
وزير الصحة

وزير الصحة

نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور نبيه محمد استشاري الأطفال بمستشفى سمنود المركزي بمحافظة الغربية، الذي غيبه الموت في أثناء عمله.

ونعى وزير الصحة والسكان، كريمة السعدني مشرفة تمريض قسم العظام مستشفى المقطم للتأمين الصحي، في محافظة القاهرة، -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور نبيه محمد، قد تعرض لأزمة قلبية أثناء أداء عمله في المستشفى، وسط محاولات عديدة لإنعاش القلب، لم تنجح في إنقاذ حياته ليلقى ربه عن عمر ناهز 60 عاما، فيما توفيت كريمة السعدني مشرفة تمريض قسم جراحة العظام بمستشفى المقطم، عن عمر ناهز 50 عاما، نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء عملها.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.