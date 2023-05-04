انطلاق مؤتمر طب الأطفال بحضور وزير الصحة في البحيرة

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الرابع عشر لطب الأطفال بالبحيرة، والذي تنظمه مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة في مستشفى الأطفال التخصصي.

مؤتمر طب الأطفال في البحيرة

المؤتمر يشهد حضور كوكبة من أعظم أساتذة طب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية، مابين مُحاضر أو رؤساء الجلسات العلمية.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره والأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

ويرأس المؤتمر الدكتور حموده عيد الجزار مدرس طب الأطفال وأمراض الجهاز الهضمي بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ووكيل مديرية الصحة بالبحيرة.

فاعليات مؤتمر طب الأطفال تستمر يومين

وتستمر فعاليات المؤتمر من اليوم حتى السبت القادم 6 مايو، بحضور عدد كبير من السادة الأطباء المتخصصين فى طب الأطفال ، ويحاضر فيه نخبة من أعظم أساتذة طب الأطفال، من مختلف الجامعات المصرية.

ويعتبر إقامة هذا المؤتمر بمثابة عُرس لجميع أطباء البحيرة وخاصة اطباء الأطفال، حيث يتميز بأنه يتماشى مع كل جديد فى طب الأطفال، فهو يرسم خارطة الطريق للأطباء الصغار، ويلبي لهم كل احتياجاتهم.