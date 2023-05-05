الرئيس السيسي يُصدق على دراسة 31 تخصصا جديدا في فرع لجامعة بريطانية بمصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إضافة 31 تخصصًا جديدًا للدراسة داخل مؤسسة «جلوبال» الجامعية في العاصمة الإدارية الجديدة، والمستضيفة لفرع جامعة «هيرتفورد شاير» البريطانية داخل مصر.

31 تخصصًا جديدًا للدراسة في فرع جامعة بريطانية بمصر

كان الممثل القانوني لجامعة «هيرتفورد شاير» البريطانية في مصر، قد تقدم بطلب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإضافة التخصصات الجديدة، ليجري أخذ رأي اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، وإصدار قرار جمهوري بشأن تلك التخصصات بناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وموافقة مجلس الوزراء.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا جديدا حمل رقم 169 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جلوبال لاستضافة فرع لجامعة «هيرتفورد شاير» داخل جمهورية مصر العربية، بشأن إضافة التخصصات الدراسية الجديدة، ومنح درجات علمية للبكالوريوس والماجستير لتلك الدراسات.

التخصصات الدراسية الجديدة لفرع جامعة هيرتفورد شاير بالعاصمة الإدارية

وتضم التخصصات الجديدة، بحسب القرار الجمهوري، كلا من الذكاء الاصطناعي والروبوت، والأمن السيبراني والبحث المتقدم، وإدارة الملابس والموضة.

وتشتمل التخصصات الجديدة التي ستجري دراستها في فرع الجامعة البريطانية في مصر على كل من: «التربية، والعلاج الطبيعي المتقدم، والأشعة والمسح الضوئي، والتمريض للكبار، والتغذية، وعلم النفس، وعلم الرياضة والتدريب، وإدارة الأعمال الرياضية، والصيدلة العلاجية المتقدمة، وأبحاث الدواء والسموم، وإدارة البيئة المائية».

ومن التخصصات الجديدة: «التمويل والاقتصاد، ودراسات الإدارة بنظم المعلومات، ودراسات الإدارة مع القيادة، وإدارة وتسويق الفاعليات، وإدارة الأعمال، والتمويل وبنوك الاستثمار، وتحليل واستشارات الأعمال، وإدارة الأعمال الدولية».

وتضم التخصصات الجديدة في الجامعة كلا من هندسة كهربائية وإلكترونية، وعلوم الحاسب (الشبكات والأمن السيبراني)، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي والروبوت، وعلوم البيانات والتحليلات، وإدارة المشروعات، والأمن السيبراني والبحث المتقدم، وإدارة سلاسل الإمداد، فضلا عن إدارة الملابس والموضة، والعمارة، والتصميم والألعاب ثلاثية الأبعاد، والموضة والملابس.