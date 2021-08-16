رئيس «هيرتفوردشاير»: الطلبة يدرسون بنفس الطريقة البريطانية

قال الدكتور علاء عطا، الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الجامعة ليست ضمن الجامعات الأهلية، ولكنها فرع لجامعة أجنبية بمصر، و«كأن الدراسة فيه زي إنجلترا بالظبط، ونفس المناهج، وهناك متابعة يومية على ما يدرسه الطلاب، وكأنه بيدرس هناك بس عايش هنا».

وأضاف «عطا»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن الطالب يؤدي نفس التمارين والواجبات والنتيجة أيضًا تنتظر موافقة الجامعة الأم في إنجلترا، وتصدر الشهادة منها، وخريج الجامعة يُسمح له بالعمل في إنجلترا كأنه درس هناك.

إمكانية السفر إلى بريطانيا

وتابع الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية، أن الطالب يمكن أن يدرس فترة هنا، ثم يسافر إلى بريطانيا لاستكمال الدراسة، والعكس صحيح، حيث يمكن للطلبة البريطانيين المجئ إلى مصر واستكمال الدراسة فيها، مشددًا على أنهم (الطلبة والأساتذة الأجانب) ينتظرون على أحر من الجمر من أجل المجئ إلى العاصمة الإدارية بعد أزمة فيروس كورونا لأن العاصمة الجديدة بالنسبة لهم مثل الأهرامات.

ولفت إلى أنهم حاليًا في العام الدراسي الثاني، وسيبدأون العام الدراسي الثالث وهناك زيادة مضطردة في أعداد الطلاب، وعلى سبيل المثال بدأوا بـ180 طالبًا، ولديهم 13 برنامجًا في مختلف الكليات، ويأملون أن يصل العدد إلى 900 طالب أو 1000 طالب في السنة الدراسية الجديدة.

وعن التخصصات الموجودة، وشروط الدراسة في الجامعة، قال إنهم لديهم تخصصات هندسية جديدة ودراسات الإعلام الرياضي والموضة، وشروط قبول الطلبة هي نفس الضوابط والشروط التي تحددها الجامعة الأم في بريطانيا، وحاليًا ينفذون الفرع الثاني للجامعة في مصر.

جامعة الجلالة: لدينا 14 كلية

أما الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الجديدة، فقال إنهم يعملون على تقديم المناهج المتقدمة الموجودة في الجامعات العالمية، ولديهم حاليا 14 كلية يدرس بها أكثر من 29 تخصصًا، مشددًا على أن الدولة تتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والعالمية الجديدة في مصر ضمن استراتيجية 2030.