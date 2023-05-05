ألبرت شفيق: مصر هي مصدر الفنون في الدراما والغناء

كتب ألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يشيد فيه بالفن المصري وصناع الأغاني المصرية بالتحديد.

ألبرت شفيق يشيد بالأغاني المصرية وصناعها

وكتب ألبرت: «الأغاني المصرية بملحنيها ومطربيها وكتابها والتراث المصري القديم والجديد سيظل هو أصل الأغنية العربية وطربها الأصيل وستظل مصر هي مصدر الفنون في الدراما والغناء ودائما هي نبع الإلهام لكل الشعوب العربية في حفلاتهم وسهراتهم في كل مسارح العالم العربي».

الإعلاميون يشيدون بالمطربين المصريين

وعلق عدد من المتابعين على منشوره ومن بينهم الإعلامية داليا ناصر وكتبت: «أتفق مع حضرتك ونجاح حفلات لتكريم فنانين مصريين بالخارج، دا نجاح لنا جميعًا بالداخل وإحساس من الجميع بعظمه وأصاله الفن المصري»، كما تفاعل أيضا كل من الإعلامية نهى توفيق والإعلامية بسنت بكر.

وعلق أيضا أحد المتابعين وكتب: «ده حقيقي لسه كنت بتكلم إمبارح ف نفس الموضوع ده»، وعلق آخر كاتبا: «لسان مصري أصيل».