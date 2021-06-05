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المتحدة للخدمات الإعلامية تُعين ألبرت شفيق رئيسا لشبكة قنوات «ON»

كتب:

محمود البدوي
08:47 م | السبت 05 يونيو 2021
المتحدة للخدمات الإعلامية

المتحدة للخدمات الإعلامية

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين ألبرت شفيق، رئيسًا لشبكة قنوات «on» في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة.

الجدير بالذكر أن ألبرت شفيق، عمل رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار في عام 2016 ثم رئيسًا لقناة «extra news» وفي هذه الأثناء تولى مهمة الإشراف على تطوير القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وقد تخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1993.

كما عمل مديرًا لوكالة «فيديو كايرو للأخبار»، التي تعامل من خلالها مع عدد كبير من القنوات العالمية مثل cnn و bbc و nhk و fox news و zdf ثم أسس مكتب الوكالة في بيروت والعراق.

كما أسس شفيق، قناة «النهرين» في العراق وتولى إدارتها في عام 2004، فضلا عن تأسيسه قناة on tv أول قناة مصرية إخبارية مستقلة، وتولى رئاستها في عام 2008، وكذلك قناة on tv live في عام 2011، ووكالة أنباء ona، وأكاديمية ona للتدريب الإعلامي في عام 2012.

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