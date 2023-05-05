ضبط بائع البوظة المتسبب في إصابة 205 أشخاص من بينهم أطفال بقنا

تمكنت مباحث مركز شرطة أبوتشت، شمال محافظة قنا، ضبط بائع متجول لبيع مشروب بوظة في سوق الجمعة في أبوتشت، لتسببه في إصابة 205 شخص من بينهم أطفال بحالة أعياء وقئء كونه غير صالح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال.

إصابة 205 بحالة إعياء في أبوتشت بسبب مشروب بوظة

واستقبل مستشفى أبوتشت المركزي شمال محافظة قنا، نحو 205 شخص من بينهم أطفال مصابين بحالة أعياء وقئ بسبب تناولهم مشروب بوظة مخمر غير صالح بحسب العينات التي تم تحليلها.

وأكدت أن المستشفى رفعت حالة الطوارئ القصوى واستدعت جميع الأطباء واستقبلت جميع الحالات تباحا، مؤكدا أن 100 حالة خرجت من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، مضيفًا أن الحالات المتبقية تتلقى العلاج وحالتها مستقرة ولا داعي للقلق.

بلاغ بوجود حالات تسمم

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، تبقى إخطارا من مستشفى أبوتشت المركزي، باستقبال حالات مصابة بحالة إعياء وقئ بسبب مشروب البوظة من قرية العضاضية بدائرة المركز.

وتبين بحسب التحريات والبحث الجنائي، أن جميع الحالات تناولوا مشروب البوظة من بائع متجول في سوق الجمعة بالمركز وتبين أنه غير صالح، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.