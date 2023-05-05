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ارتفاع حالات الإصابة باشتباه تسمم بقنا بسبب مشروب البوظة إلى 170 شخصا

خروج 60 حالة بعد تلقيهم العلاج

كتب:

رجب آدم
05:13 م | الجمعة 05 مايو 2023
مصابي مشروب البوظة

مصابي مشروب البوظة

ارتفع عدد مصابي حالة التسمم إثر تناولهم مشروب البوظة غير صالح إلى 170 حالة إعياء وقئ، بنما خرج أكثر من 60 شخصا آخرين بعد تلقيهم العلاج اللازم في مستشفى أبوتشت المركوي.

استدعاء الأطباء لعلاج مصابي مشروب البوظة 

وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الجمعة، في تصريحات، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي ، شمال محافظة قنا، تحسبا لارتفاع عدد المصابين باشتباه حالة إعياء وقئ إثر تناولهم مشروب البوظة بقريتي العضاضية وأبوشوشة بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

وأكد أنه تم استدعاء جميع الأطقم الطبية في المستشفيات المذكورة، لعمل الإسعافات الأولية اللازمة لمصابي مشروب البوظة، مؤكدا أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة ولا توجد بينهم حالات خطرة، كاشفا عن خروج 60 شخصا بعد تلقيهم العلاج.

إصابة عدد من الأشخاص بحالة إعياء وقئ بقنا 

وكانت شهدت قرية العضاضية بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وجود حالة إعياء وقئ بين أهالي القرية إثر تناولهم مشروب بوظة غير صالح.

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، في البداية يفيد بإصابة 70شخص من بينهم أطفال ، مصابين باشتباه إثر تناولهم مشروب بوظة بقرية العضاضية بمركز أبوتشت.

وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى القرية وجرى نقل المصابين المستشفى قنا العام، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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