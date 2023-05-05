كيف نصلي صلاة خسوف القمر؟.. دار الإفتاء تجيب

كيف نصلي صلاة خسوف القمر؟، من الأسئلة التي ردت عليها دار الإفتاء المصرية، عبر بوابتها الرسمية، في الفتوى الإلكترونية الصادرة عنها برقم 4100 بتاريخ 20 أغسطس 2017، ردا على سؤال ورد اليها جاء نصه: «كيف تؤدى صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر؟»، وهو ما تستعرضه الوطن لمتابعيها في السطور التالية.

كيف نصلي صلاة خسوف القمر؟

وبخصوص الرد على كيف نصلي صلاة خسوف القمر؟، قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

وتابعت الدار في ردها على كيف نصلي صلاة خسوف القمر؟: وصلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

صلاة خسوف القمر

واستكمالا لايضاح الرد على سؤال كيف نصلي صلاة خسوف القمر؟، أضافت الدار: وأعلى الكمال في كيفيتها: أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

خسوف القمر

وأشارت الإفتاء المصرية إلى أنه يجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.