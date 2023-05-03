دار الإفتاء توضح كيفية صلاة خسوف القمر 2023

أوضحت دار الإفتاء المصرية، صفة صلاة خسوف القمر 2023، وكيفية أدائها، بسبب اللغط الذي يقع فيه كثيرون حول كيفيتها وصفتها، موضحة أنّها مستدلة، بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»، وينادى لصلاة الخسوف والكسوف بـ«الصلاة جامعة»، لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال «لما كَسَفَتِ الشمس على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، نُودِيَ: إِنّ (الصلاةَ جامعة)»، وفيما يلي تفصيل دقيق لكيفية صلاة خسوف القمر.

صلاة خسوف القمر 2023

وصلاة خسوف القمر 2023، ركعتان بحسب دار الإفتاء، في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان، وأعلى الكمال في كيفيتها أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى، كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية.

وتابعت الدار، أنّ المصلي يفعل في الركعة الثانية ما فعل في الأولى بالضبط، لكن يكون دون الأولى في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، ويجهر بالقراءة في خسوف القمر، لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس لأنها نهارية.