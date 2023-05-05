«أمن القاهرة» يحدد هوية شاب عثر على جثته بالسيدة زينب.. وأسرته تتعرف عليه

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف هوية شاب عثر على جثته بالسيدة زينب، وتبين أنه يدعى حمادة ربيع محمد في العقد الثالث من العمر، واستدعى ضباط مباحث القسم أسرته وتعرفوا عليه، وتم تحرير محضر تعارف، وقررت النيابة العامة تسليمهم الجثمان وصرحت بالدفن، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة من الطب الشرعي تقريرا بسبب الوفاة.

خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة رجال الأدلة الجنائية بأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العامة والأحوال المدنية، كما طلبت تصوير الجثة ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالعاصمة للتعرف عليه من قبل المترددين على تلك الأقسام محاضر تغيب.

وبفحص محاضر التغيب من قبل ضباط المباحث تم تحديد هويته، وباستدعاء أسرته تم التعرف عليه في مشرحة زينهم، وتم تحرير محضر تعارف واستلام الجثمان.