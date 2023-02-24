كشف لغز غريق قصر النيل المجهول بعد بقائه 21 يوما في مشرحة زينهم

بعد مرور 21 يوما على وجود جثة مجهولة لشاب غريق تم انتشالها من مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، نجحت بالأمس الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف هويته وتبين أنه يدعى «رمضان م ك»، في العقد الرابع من العمر، وقامت الأجهزة الأمنية باستدعاء أسرته، وبمعاينة الجثة تعرفوا عليها وتم تحرير محضر تعارف بواسطة النيابة التي أصدرت قرارها بتسليم الجثة لأسرته لدفنها.

التحقيقات: الشاب اختل توازنه

وكشفت التحقيقات بأن الشاب اختل توازنه أثناء وجوده على كوبري قصر النيل، وبسبب عدم إجادته السباحة لقى مصرعه، وبعد مرور عدة أيام تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبالانتقال تم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لشاب مجهول الهوية ولا يحمل أي بيانات تدل على هويته، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة.

أسرة الغريق تتعرف على جثته

وكشفت تحريات المباحث بأنه من خلال نشر الصور وفحص بلاغات التغيب تم التوصل إلى بلاغ يحتوي على أوصاف ملابس الشاب الغريق وباستدعاء أسرته تعرفوا عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام الجثمان.