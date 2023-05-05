محافظ الوادي الجديد: منزل ريفي و5 أفدنة مجانا تنتظر شباب الخريجين من 9 محافظات

أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الانتهاء من تسليم المنازل الريفية وقطع الأراضى للمستحقين فى قريتين نموذجيتين من 4 قرى تحمل شعار مبادرة «بيتك - غيطك - مصنعك». وقال فى حوار خاص لـ«الوطن» إن المبادرة جزء من مخطط متكامل لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة الرقعة الزراعية وتعمير الصحراء، وإعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر، وتفريغ الكثافات فى وادى النيل والدلتا.. وإلى نص الحوار:

د. محمد الزملوط: إنشاء 3 قرى ريفية نموذجية تحمل شعار «بيتك - غيطك - مصنعك» ضمن أكبر مشروع إنتاجي متكامل

ما الذى تستهدفه المحافظة من خلال مبادرة «بيتك - غيطك - مصنعك»؟

المبادرة أول مشروع إنتاجى متكامل، وبفضله تمكنت محافظة الوادى الجديد من الفوز بالمركز الأول كأفضل تجربة تنموية على مستوى الجمهورية فى المسابقة التى نظمها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عبر مشروع «بشائر الخير» الذى جرى تنفيذه شمال مدينة الخارجة، لإنشاء 3 قرى ريفية نموذجية تمثل المبادرة، وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم فى استقرارها لدعم التنمية والإنتاج فى الوادى الجديد.

إنشاء بنية تحتية متكاملة للقرى الثلاث النموذجية «بشائر الخير» لتنفيذ مشروع الجذب السكاني

كيف تحولت الفكرة إلى حقيقة على أرض الواقع فى استصلاح الأراضى الصحراوية؟

- تم إنشاء المجتمعات الريفية فى محافظة تمتلك مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية واستصلاح الأراضى الصحراوية، وتشييد بنية تحتية متكاملة للقرى الثلاث، بالتزامن مع خطة الدولة 2030، مع بناء وحدة إنتاجية متكاملة يتم توزيعها مجاناً بنظام القرعة العلنية على شباب الخريجين وفقاً لشروط محددة، ومشروع القرى النموذجية بالمحافظة يأتى فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية.

ما هو مشروع الجذب السكانى الذى كان الشرارة الأولى فى إنجاز 3 قرى نموذجية؟

- مشروع الجذب السكانى تم الإعلان عنه منذ عام 2018 فى محافظة الوادى الجديد، نظراً لقلة عدد السكان بالمحافظة، والتى تعد من أقل محافظات مصر فى عدد السكان، وتمت دراسة المشروع من جانب الوزارات المعنية بالتنمية الزراعية لإقامة المجتمعات العمرانية ضمن خطة جذب لتوطين 10 آلاف مواطن وافد من المحافظات الأخرى، وارتفع العدد بمرور الوقت ليصل إلى 100 ألف مواطن من مختلف محافظات مصر التى لا تمتلك ظهيراً زراعياً أو صحراوياً.

ما الهدف من إقامة مشروعات الجذب السكانى فى محافظة الوادى الجديد؟

- نهدف لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة، وكذلك تعمير الصحراء، والتى تحتاج إلى الآلاف من البشر لتعميرها، مع إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر، وتفريغ الكثافات فى وادى النيل والدلتا، وتخصيص 10 آلاف فدان، وألف منزل لكل محافظة مستهدفة وهى: «الفيوم، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنوفية، الغربية» مع تخصيص 20% من المشروع لأبناء الوادى الجديد.

كيف تم تنفيذ مشروع الجذب السكانى بقرى بشائر الخير النموذجية؟

- المحافظة نفذت مشروع الجذب السكانى بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، بواقع عدد 3 قرى، تشمل القرية الواحدة 100 منزل مصمم على الطراز البيئى، مساحة المنزل الواحد 110 أمتار مكعبة ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 أفدنة مستصلحة بالكامل ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، حيث إن مشروع قرى التوطين النموذجية تنفذه المحافظة فى إطار بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية.

ما شروط الاستفادة من المشروع؟

- جرى الإعلان عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفى، وتتمثل فى أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات، وأن تكون السن ما بين 20 و40 سنة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى، حيث جرى الانتهاء بشكل كامل من تنفيذ قرية «بشائر الخير وادى 1» ضمن 3 قرى جديدة شمال المدينة فى إطار مشروع الجذب السكانى الذى تنفذه المحافظة.

ما هى المحافظات المستهدف توطين وافديها خلال المراحل الأولى للمشروع؟

- فى يوم 16 يونيو من 2021 خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، تم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين محافظة الوادى الجديد وعدد من المحافظات الأخرى، ومنها: المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، وذلك لاستغلال مساحات من الأراضى بالوادى الجديد لصالح هذه المحافظات، ووقع البروتوكولات المحافظون الثلاثة إضافة إلى اللواء سامى الشناوى، رئيس هيئة تنمية الصعيد.

هل كانت هناك تحديات ومعوقات أثناء بناء القرى الثلاث النموذجية؟

- مشكلة الزحف للكثبان الرملية، حيث إن مناخ محافظة الوادى الجديد من المتعارف عليه أن طبيعته صحراوية، فكان لا بد من تعمير تلك المنطقة وتثبيتها، ومن هنا جاءت فكرة الحزام الأخضر المنتج، وهو زراعة أحد النباتات الصحراوية كسياج شجرى من التين الشوكى يحيط بمنازل المستفيدين، لمنع زحف الرمال، بالإضافة إلى سياج من الطراز البيئى الذى يحيط القرى الثلاث.

قرى إضافية

هناك قرية رابعة ضمن المشروع التنموى، وجارٍ تجهيزها فى منطقة «أبوطرطور» غرب مدينة الخارجة بإجمالى 1360 منزلاً، وتم الانتهاء فى القريتين الأولى والثانية شمال مدينة الخارجة من تسليم المنازل الريفية للمستحقين، بواقع 80 منزلاً فى القرية الأولى، ومع كل منزل قطعة أرض 3 - 5 أفدنة، وجرى الانتهاء من تجهيز 500 فدان للقرية وحفر 2 بئر زراعية لاستصلاح هذه المساحة من الأراضى الملحقة بالقرية، والقرية الثانية تضم 90 منزلاً يفصلها عن القرية الأولى شارع بعرض 20 متراً، وبها خدمات ومرافق للقريتين معاً، تشتمل على مياه شرب نقية وصرف صحى ومدارس ومكاتب بريد ودور عبادة وملاعب رياضية وأماكن ترفيه ووحدة صحية وبيطرية، وجرى الانتهاء من 24 منزلاً أخرى بالقرية الثالثة والأخيرة.