رئيس الوزراء يُصدر 7 قرارات جديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 7 قرارات جديدة، وهي القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل.

تطوير معهد ناصر

أولى قرارات رئيس الوزراء الجديدة، كانت باعتبار مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج ليصبح مركزًا بحثيًّا ومدينة طبية متكاملة، من أعمال المنفعة العامة.

ثاني قرارات «مدبولي» كانت باعتبار مشروع إنشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة أيضًا.

أراض لمشروع 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة

ثالث القرارات كانت بشأن مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (8) الكائنة بحي السلام ثاني، محافظة القاهرة، بمساحة (51 ألف متر مربع) تقريبًا، واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6)، واعتباره من أعمال المنفعة العامة.

ورابع القرارات كان بشأن مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (26) الكائنة بحي السلام ثاني، محافظة القاهرة، بمساحة (40 ألف متر مربع) تقريبًا، واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6)، واعتباره من أعمال المنفعة العامة.

وخامس القرارات، كان باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (29) الكائنة بحي السلام ثاني، محافظة القاهرة، بمساحة (42 ألف متر مربع) تقريبًا، واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6)، من أعمال المنفعة العامة.

وسادس قرارات رئيس مجلس الوزراء، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية المنصورية، مركز منشأة القناطر، محافظة الجيزة، والواقع بحوض الوساية نمرة (19) قسم أول، بمسطح (10) أفدنة تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وهو من أعمال المنفعة العامة.

أما القرار الأخير؛ فكان باستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1789 لسنة 2022، ليصبح: «يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مسطح (فدانان و12 قيراطًا و5 أسهم) بناحية بهبيت الحجارة - مركز سمنود - محافظة الغربية، لضمه لأراضي الجامعة التكنولوجية، وذلك لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».