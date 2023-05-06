«مدبولي» يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث نيابة عن الرئيس السيسي

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكا للمملكة المتحدة، وهي المراسم التي أُجريت في كنيسة ويستمنستر التاريخية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

وتأتي المشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التتويج في ضوء علاقات التعاون الممتدة التي تربط مصر والمملكة المتحدة.