شقيقة الشهيد محمد أبو شقرة عن وفاة والدها: «رحل حزينا على أخى»

نعت نهى أبو شقرة، ابنة اللواء السيد عبد العزيز أبو شقرة، والدها عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، قائلة: «راح الغالي للغالي، رحل أبي حزين على أخى بعد ما يقرب من 10 سنوات من استشهاد النقيب محمد أبو شقرة في شهر يونيو عام 2013».

وفاة اللواء السيد عبد العزيز أبو شقرة

وكان اللواء السيد عبد العزيز أبو شقرة، والد النقيب محمد أبو شقرة، الذي استشهد في عام 2013، وهو الابن الوحيد له، وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الشهيد محمد أبو شقرة في 9 يونيو 2013، طاردته سيارة دفع رباعي بها جماعات إرهابية أطلقوا عليه وابلا من الرصاص، ورد عليهم فقتل اثنين منهم، ولكن الشهيد تلقى 9 رصاصات؛ ليدخل قائمة شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء الوطن وسجل اسمه ضمنها بدمائه الطاهرة على أرض الفيروز.