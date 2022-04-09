أبو شقرة: مسلسل «الاختيار» مادة علمية موثقة لمن يحاول كتابة التاريخ

أشاد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، بمسلسل «الاختيار»، واصفًا إياه بأنه مادة علمية موثقة لمن يحاول أن يكتب التاريخ، إذ ذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية رافضة للدولة المدنية، كما أنها جماعة انتهازية حاولت مع جمال عبد الناصر أثناء ثورة 23 يوليو، أن تتسلق على الثورة من أجل ركوبها، لكنها فشلت، بينما نجحت في هذا الأمر في 25 يناير 2011، وذلك لأن ما حدث قبل 25 يناير هيأ لها اختراق مؤسسات الدولة، والتواجد وممارسة العمل السياسي.

السادات أخرج الإخوان من السجون واغتالوه

وأضاف «شقرة»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس الراحل أنور السادات، أخرج الإخوان من السجون ورغم ذلك قاموا باغتياله، بينما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ترك لهم الساحة، موضحًا أن مسلسل الاختيار يرسم صورة للصراع بين الإخوان والدولة، «لكن الجديد في المسألة أن الشعب الطيب الذكي جدًا كان مغمى عليه فيما يتعلق بحقيقة هذه الجماعة، التوثيق هنا في غاية الأهمية، الاختيار اعتمد على مادة علمية موثقة، وساعد على ذلك هناك لقطات مصورة لما جرى في 30 يونيو».

مسلسل الاختيار يعرض وثائق مصورة

وأوضح أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، أن مسلسل الاختيار يعرض وثائق مصورة، «مين يقدر يكذبها؟، مين يقدر يكذب زيارة خيرت الشاطر لأمن الدولة، مين يكذب أن خيرت الشاطر طلب استبعاد ضباط وطنيين من أمن الدولة، مين يكذب ده ده بالصوت والصورة؟

وأشار إلى أن مسلسل الاختيار يوثق حقائق 30 يونيو وإرهاب الجماعة، «لو اتكلمت عن التاريخ هنجد أن عندنا مشكلة سيتحملها المؤرخ الشاب اللي هيأرخ لـ 30 يونيو، لأن جماعة الإخوان شاطرين جدا في تزييف الوقائع، من خلال كتب ومذكرات وشهاداتهم هذه الكتب ستغير حقائق وتزيفها، وده الجانب الإيجابي للمسلسل أنه بيوضح الحقيقة».