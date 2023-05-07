سلع غذائية بأقل من 20 جنيها في مجمعات ومنافذ التموين.. تعرف عليها

استقرت جميع أسعار السلع الغذائية في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إذ حرصت الوزارة على توفير جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

سلع غذائية أقل من 20 جنيها في المجمعات ومنافذ التموين

وتتباين أسعار السلع الغذائية في منافذ وزارة التموين، والتي يجرى تحدديها وفقا للأوزان، وخلال التقرير التالي، نرصد أسعار السلع الغذائية الأقل من 20 جنيها في المجمعات ومنافذ التموين.

- كيلو سكر بسعر 18.60 جنيه.

- كيلو أرز بسعر 18.60 جنيه.

- مكرونة وزن 800 جرام بسعر 13 جنيها.

- مكرونة وزن 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

- كيس فول وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

- كيس شاي العروسة وزن 40 جراما بسعر 7 جنيهات.

- كيس صلصة 300 وزن جرام بسعر 8 جنيهات.

- علبة مربة 350 جراما بسعر 16 جنيها.

- علبة جبنة فيتا 250 جراما بسعر 15 جنيهات.

- علبة جبنة فيتا 125 جراما بسعر 8 جنيهات.

- زجاجة خل وزن900 ملي بسعر 9 جنيها.

- كيس طحينة بيضاء وزن 140 جراما بسعر 3 جنيهات.

سلع غذائية أعلى من 20 جنيها في المجمعات ومنافذ التموين

- زجاجة زيت وزن 800 بسعر 34 جنيها.

- عدس مجروش وزن 500 جرام بسعر 21 جنيها.

- كيلو دقيق معبأ سعر 23 جنيها.

- علبة تونة مفتتة وزن 140 جراما بسعر21 جنيها.