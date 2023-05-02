أسعار الزيت والسكر في التموين.. استمرار صرف السلع حتى نهاية مايو

أسعار الزيت والسكر في التموين لشهر مايو 2023، أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن قائمة السلع التموينية لشهر مايو، والتي بدأ صرفها من منافذ البقالين ضمن السلع التموينية لشهر مايو 2023، لحاملي البطاقات عن الشهر.

أسعار الزيت والسكر في التموين

وجاءت أسعار الزيت والسكر في التموين عند 30 جنيها لسعر زجاجة زيت والتي أعلنت وزارة التموين ثبات وزنها عند 800 مللي جرام، في حين جاء سعر السكر في التموين عند 12.60 جنيه، ضمن قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر مايو، والتي تضم 31 سلعة مدعمة، وهي كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ ك بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيه.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

حصة الأفراد على بطاقة التموين