تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر اليوم

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة تشهد نشاطاً، اليوم الأحد، وكذلك انتظاماً في استقبال ومغادرة السفن.

وذكر بيان هيئة مواني البحر الاحمر، أن 9 سفن متواجدة على الأرصفة، مشيرة إلى تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و627 شاحنة، و30 سيارة.

وأوضح البيان، أن حركة تداول الواردات سجلت 2500 طن بضائع، و303 شاحنات، و20 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات اليوم 6000 طن بضائع، و301 شاحنة، و34 سيارة.

حركة تداول البضائع بمينائي سفاجا ونويبع

وأشار بيان الهيئة، إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين «أمل» و«دليلة»، ومغادرة السفينة «بوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين «أمل» و«دليلة»، بينما غادرت السفينة «بوسيدون إكسبريس».

وأضاف البيان، أن ميناء نويبع شهد تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و245 شاحنة، من خلال رحلات وصول وسفر للسفينتين «بريدج» و«سينا» أمس، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 134 راكب بموانيها.