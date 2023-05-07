«التنمية الثقافية»: «أحلام الخليفة الحية» تفوز بجائزة المكعبات الذهبية الدولية

أعلن صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، فوز عمل «أحلام الخليفة الحية.. رسائل في حب الخليفة» لمبادرة الأثر لنا، بجائزة المكعبات الذهبية في دورتها الخامسة، فئة الوسائط السمعية والبصرية، بقيادة المهندسة هدير سعيد دهب، وفيكتور هوجو كوستا، بمشاركة مجموعة من شباب وأطفال منطقة الخليفة بالقاهرة التاريخية.

وأوضحت الدكتورة هبة صفي الدين، مدير عمل برنامج العمارة والأطفال بالاتحاد الدولي للمعماريين ، ومدير بيت المعمار المصري التابع للقطاع، أنّ لجنة التحكيم التي تشكلت من 7 أعضاء من إيطاليا وأمريكا واليابان وكولومبيا وألمانيا والمجر ومصر، أجمعت على أنّ العمل استطاع فعليا تغيير منظور الشباب والأطفال لتراثهم العمراني، وطبيعة المنطقة التي يعيشون بها، من خلال الأفلام التي يعبر فيها أطفال حي الخليفة عن فخرهم بالقيم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لحيهم التاريخي، ووعيهم وإدراكهم للقضايا البيئية به.

وكان العمل قد فاز بجائزة فئة الوسائط السمعية والبصرية في جوائز المكعبات الذهبية المحلية التي أقامها برنامج عمل العمارة والأطفال بالتعاون مع بيت المعمار المصري في فبراير الماضي.