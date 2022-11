وزيرة الثقافة تعلن المشروع الفائز بالمشاركة المصرية في بينالي فينسيا الدولي للعمارة

أعلنت وزير الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، المشروع الفائز بالمشاركة في بينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته الثامنة عشرة الذي يقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2023 بفينسيا إيطاليا، وهي المسابقة التي طرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، للمرة الخامسة لاختيار أفضل أفكار لمشروعات العمارة التي تحقق موضوع المعرض حيث تم اختيار هذه الدورة بعنوان The Laboratory of the Future، وسوف يمثل المشروع الفائز مصر بالمسابقة بالجناح المصري في بينالي فينسيا الدولي للعمارة.

ويتكون فريق العمل الفائز من الدكتور أحمد سامي عبدالرحمن والدكتورة غادة فاروق حسن والدكتور روزا مارينا تورناتورا والدكتور أوتافيو سالفاتور أمارو والمهندس معتز سمير حسن.

كما سلمت وزيرة الثقافة 6 شهادات تقدير لـ6 مشروعات متميزة اختارتها لجنة التحكيم وهي المشروعات المقدمة من «عمرو أحمد صلاح الدين - يارا محمد عبدالرحمن - مصطفى خالد مصطفى».

والعمل المقدم من رامي سمير محمد أحمد، محمد سعد أبو بكر، محمد أشرف رشدي يوسف، ومن هاني ماهر إبراهيم ورانا هاني ماهر وإيناس محمود فهمي، ومحمد حسن إبراهيم ودينا هشام أحمد.

والعمل المقدم من الدكتور محمد السيد الإبراشي، والدكتور حسين عصام أبو الفضل، وغريب محمد غريب وعبدالرحمن محمد سعد، والعمل المقدم من الدكتور جلال محمد عبادة، ومعاذ أبو زيد وإسلام المشتولي وكريستيانو لوكيتي.

والعمل المقدم من الدكتور محمد علاء مندور، ومحمد أشرف السيد، ومريم فايق عزيز، وآية محمد علي، وسارة إبراهيم عبدالرحمن، ولميس عصام.

كما كرمت «الكيلاني» أعضاء لجنة تحكيم المسابقة والتي تضم كوكبة من أساتذة العمارة والديكور وهم الدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة تحكيم المسابقة، الدكتورة ابتسام فريد أستاذ مساعد العمارة وعميدة كلية التصميم والإعلام جامعة كوفنتري، المهندس أنسي أبوسيف مصمم الديكور والمناظر السينمائية، والدكتور أيمن حسان أستاذ ورئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وسوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت، جريدة الأهرام، ومحمد السيد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس الأمانة الفنية الدكتور هابي حسني، وعضوية كل من الدكتورة هايدي شلبي، علاء شقوير.

وافتتحت وزيرة الثقافة معرض أعمال المسابقة.

يذكر أن معرض– بينالي فينيسيا للعمارة (The Venice Biennale/Biennale di Venezia) هو المعرض الأعرق على المستوى الدولي والذي يقام في مدينة فينيسيا بإيطاليا مرة كل عامين منذ عام 1980، وهو واحد من أهم المعارض والملتقيات المعمارية الدولية، وتحرص كل الدول علي المشاركة بالبينالي.