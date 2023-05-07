جامعة هليوبوليس تنظم ملتقى توظيفي لطلاب الصيادلة

أعلن الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، تنظيم كلية الصيدلة للملتقى التوظيفي السنوي لطلابها يوم الثلاثاء 9 مايو الجاري، وبحضور عدد من شركات الأدوية والصيدليات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية للطلاب عن مجالات العمل المختلفة لفتح آفاق عمل وبناء الروابط بين شركات الأدوية المختلفة وطلاب وخريجي كلية الصيدلة وتوفير منح تدريبية من الشركات المشاركة في الملتقى لطلاب الكلية لتأهيلهم لسوق العمل.

فتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب

وأضاف رئيس الجامعة أن الملتقى يشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات ومختلف القطاعات، إذ اهتمت الجامعة هذا العام بدعوة المؤسسات المانحة لتدريب الطلاب، وبناء شراكات متعددة مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملي.

عقد ندوات في تنمية المهارات الشخصية

وأوضح أنه يعقد على هامش الملتقى مجموعة من الندوات وورش العمل ذات الصلة بسوق العمل، والتي تعمل على تأهيل الطلاب أو الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى عقد ندوات في تنمية المهارات الشخصية.