رئيس جامعة حلوان: هدفنا بناء الإنسان.. وندعم المشروعات التنموية في كل المجالات

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الرسالة الأساسية للجامعة هي بناء الإنسان وتقديم مواطن صالح يساهم في تنمية مجتمعه، ويشارك في بناء الجمهورية الجديدة التي وضع أساسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن الجامعة تهدف لدعم كافة المشروعات التنموية في مختلف المجالات، لاسيما مشروعات محو الأمية للقضاء على الجهل.

وأضاف «قنديل»، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الجامعة مهتمة بكافة عناصر التطوير والمناهج وقاعات الدراسة والمعامل وتشجيع البحث العلمي، والاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، لافتا إلى أن الجامعة لديها العديد من التخصصات التربوية في كليات (التربية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية الرياضية بنين - التربية الرياضية بنات)، ولكن هناك استقلالية لكل كلية ونحن نحتاج في المرحلة المقبلة الي إعادة النظر في تخصصاتها وتوحيد جهود كليات القطاع التربوي، إلى جانب توحيد قواعد القبول من خلال شروط ثابتة، لكي تكون كلياتنا ذات نسيج موحد.

عقد لجان مشتركة بين الخمس كليات

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن النظام الجامعي يحتاج إلى تحقيق مزيد من التكامل بين البرامج الجامعية ومنظومة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، موجهًا كليات القطاع التربوي، بعقد لجان مشتركة بين الخمس كليات لوضع قواعد موحدة وعمل مؤتمر عام، ودعوة كل المستثمرين في التربية والتعليم؛ للتعرف على احتياجاتهم، حتى يتم إعداد الطلاب وفقا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع والدولة، وتأهيل الطلاب لهذه الاحتياجات وفقا لأحدث المعايير الدولية.

التطوير والتحديث من أهم مبادئ جامعة حلوان

وأشار إلى أن مبدأ التطوير والتحديث من أهم المبادئ التي تحرص عليها الجامعة، فضلا عن استخدام أحدث طرق التخطيط والتقييم من أجل الاهتمام بجودة المادة العلمية، لافتًا إلى ضرورة أن تكتمل علاقة كل قطاعات الجامعة ببعضها البعض، وفق إطار مرجعي واحد، وتعديل البرامج التربوية.

توظيف الطلاب الهدف الأساسي للجامعة

ونوه رئيس جامعة حلوان، بأن الهدف الأساسي للجامعة هو توظيف الطلاب، وتطوير البرامج وفقا للمواصفات الحديثة العالمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والتواصل مع متلقي الخدمة لمعرفة الاحتياجات المطلوبة من الجامعة والقطاع التربوي.

وشدد «قنديل»، على مسئولي القطاع التربوي بضرورة إعادة صياغة نظام التدريب، وعمل برامج دولية، وجذب الطلاب الوافدين، وتوثيق العلاقات الدولية، وعمل شهادات مشتركة، والاهتمام بالتبادل الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس، و استقدام التكنولوجيا للتطوير، وذلك لتحقيق جودة التعليم بإمكانيات مادية وتجهيزات عالية وإمكانيات بشرية مؤهلة ومدربة.