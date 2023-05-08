تعرف على خطوات استخراج وثيقة زواج بأسرع طريقة

سهلت وزارة الداخلية للمواطنين، طريقة استخراج وثيقة الزواج، حيث يمكن الحصول على الوثيقة، بأسرع طريقة من خلال الدخول على موقع الوزارة، واتباع عدد من الخطوات تنتهي بالحصول على الخدمة.

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» كيفية استخراج وثيقة الزواج إلكترونيا.

تتلخص الخطوة الأولى لاستخراج وثيقة الزواج الإلكترونية عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط

وتسجل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب لك، يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

وفى الخطوة التالية، تضغط على أيقونة «دليل الخدمات»، وفي خانة الأحوال المدنية، تضغط على أيقونة «وثيقة زواج»، وإدخال عدد الأشخاص المستفيدين، وإدخال البيانات المطلوبة، وإدخال بيانات مقدم الطلب، وتسديد رسوم الخدمة.

وبعد إدخال البيانات، تضغط على إرسال الطلب، وبعدها يجري تسليم الوثيقة في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام من وقت تسليم الطلب.

كما تقدم وزارة الداخلية خدمات أخرى للمواطنين، عبر موقعها الإلكتروني، ومنها استخراج بطاقة رقم قومي ووثيقة ميلاد وشهادة وفاة، ووثيقة طلاق وقيد عائلي وقيد فردي وتجديد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة قيادة، وبدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية.