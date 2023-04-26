خطوات تجديد رخصة السيارة في المرور.. أبرزها الفحص الفني

تستقبل وحدات المرور المواطنين، اليوم، لإنجاز خدماتهم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، تزامنا مع استمرار وزارة الداخلية في تطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين بجميع الإدارات الخدمية للقضاء على الزحام داخل تلك المقار

تطوير الخدمات الشرطية

وتولي الوزارة أهمية لعمليات تطوير الخدمات الإلكترونية الفورية عن طريق الدفع المباشر في البريد أو الحساب البنكي والمحافظ الإلكترونية، مقابل الخدمات، وضمن خدمات وزارة الداخلية، خدمة تجديد رخصة السيارة في وحدات المرور وفق ما أعلنت عنه منصة الوزارة.

خطوات تجديد رخصة السيارة

- التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك طبقا لموجود في بطاقة الرقم القومي.

- شراء ملف تجديد الرخص من المرور بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات.

- أخذ بصمة موتور وشاسيه السيارة واعتمادها من المهندس المختص.

- عمل مطابقة للبصمة في شباك رخصة الملاكي والرجوع للمهندس لاستكمال الفحص.

- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، وكذلك أن تكون أرقامها متوافقة مع أرقام الشاسيه، في حالة عدم تحقق الشرطين يستلزم الأمر شراء طفاية جديدة.

- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعافات.

- التوجه إلى شباك تجديد رخصة الملاكي بعد تجهيز أوراق ملف التجديد وإذن الفحص.

- استمارة استعلام أمني وشهادة المخالفات وصورة الرخصة والبطاقة.

- مراجعة الورق وسيطلب منك تسديد رسوم التجديد في الخزنة والعودة مرة أخرى للموظف.

- دفع ضريبة للمركبة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.

- دفع تأمين إجباري للسيارة ودفع الرسوم الإضافية مثل ملصق إلكتروني ورسوم تطوير اللوحات المعدنية.

- دفع الرسوم المطلوبة للموظف بإيصال الدفع سوف يطلب منك انتظار الرخصة الخاصة.

- استلام رخصة السيارة بعد طباعتها واستيفاء كافة الأوراق الخاصة بها.