فوز رواية «من أخذ العربة» للكاتبة ماريا دعدوش في جائزة الملتقى العربي

أعلن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال لأفضل كتاب للطفل (فئة اليافعين) خلال دورته العاشرة، فوز رواية «من أخذ العربة» الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر للكاتبة ماريا دعدوش، بجائزة أفضل كتاب طفل 2023، إذ تسلمت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر الجائزة خلال الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائى، والذي بدأت فعالياته في 3 مايو وتستمر حتى 14 مايو الجاري.

أحداث الرواية

وتدور أحداث رواية «من أخذ العربة» في مخيم للاجئين، حيث تختفي عربة تمثل مصدر الرزق الوحيد لبطلة القصة وأخوتها الثلاث، وينطلق الأخوة في رحلة بحث شاقة عن العربة توضح فيها الكاتبة تفاصيل مخيمات اللجوء من عيون طفلة بعمر الخمس السنوات.

وتهدف الرواية إلى تعزيز قيم المواطنة وغرس حب الوطن في نفوس الأطفال في مصر والعالم العربي، وترسيخ الانتماء له من خلال العمل من أجل رقي الوطن وتقدمه.

كتب الأطفال

وأكدت داليا ابراهيم أن حصد جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الاطفال، إنجاز مصري جديد في الأدب يضاف إلى سجلات الإنجازات الكثيرة التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المجالات، وذلك بفضل الدعم الكبير والاهتمام غير المسبوق الذي توليه الدولة للثقافة والمثقفين المصريين، ما يساهم في زيادة الحرص على الابتكار والابداع.

وأشارت في تصريحات صحفية على هامش احتفالية الملتقى إلى أن مجالات الأدب والثقافة والنشر خاصة في مجال أدب الطفل تشهد طفرة كبيرة في عهد الجمهورية الجديدة، ما أعاد وضع مصر في مقدمة صفوف الدول المهتمة بتنمية ثقافة الأطفال وتنمية مهاراتهم على الوعي بقضايا بلادهم وغرس قيم الانتماء والمواطنة.