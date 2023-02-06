وزير الاتصالات خلال زيارته معرض الكتاب: مصر وجهة المثقفين العرب

عرض برنامج «صباح ME» على فضائية مي سات القبطية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان إقبال كثيف على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، وأوضح التقرير كثافة الإقبال على المعرض من مختلف المراحل العمرية، مشيرا إلى عدد زوار معرض الكتاب اقترب إلى 3 ملايين زائر.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات لمراسل قناة «مي سات»، إنّ مصر دولة الحضارة والريادة، ووجهة المثقفين في العالم العربي لكي يعرضوا منتجاتهم الفكرية والإبداعية خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب. ّ

3 ملايين زائر في معرض الكتاب

من جانبه، أكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب، سيظل أيقونة المعارض العربية والدولية في المنطقة، لافتا إلى أنّ عدد زوار المعرض وصل إلى 2 مليون و700 زار.

إقبال كبير من الأطفال

وقال أحد زوار المعرض إنّ معرض الكتاب شهد خلال هذه الدورة، إقبالا كبيرا من الأطفال عكس ما يقال من قلة الإقبال على القراءة من الأجيال الجديدة، واصطحب عدد من أولياء الأمور أطفالهم لزيارة المعرض، بهدف تنمية حب القراءة لديهم.