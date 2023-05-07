سوهاج تستضيف مؤتمر البيئة الدولي غدا بمشاركة 24 جامعة مصرية وعربية

تتطلق غداً بجامعة سوهاج، فعاليات مؤتمر البيئة الدولي الأول تحت عنوان «الجامعات وتحديات الاستدامة والتغيرات المناخية في ظل الجمهورية الجديدة»، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن فعاليات المؤتمر تُقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، مضيفاً أنه سيشارك بالمؤتمر 24 جامعة مصرية وعربية ومعهداً.

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المؤتمر، أن الجامعات المصرية والعربية المشاركة بالمؤتمر هي جامعات سوهاج، أم درمان الإسلامية بالسودان، اليرموك، الجامعة الأردنية، جامعة الأنبار، الإسكندرية، الزقازيق، أسيوط، بنها، المنيا، حلوان الجلالة، الوادي الجديد، جنوب الوادي، بني سويف، عين شمس، القاهرة، قناة السويس وجامعة دمنهور، وميريت الخاصة، بالإضافة إلى جمعية أصدقاء الرياث الأردنية، معهد الكبد القومي شبين الكوم بجامعة المنوفية، معهد البحوث والدراسات العربية - جامعة الدول العربية، معهد الدراسات البيئية - جامعة العريش، جمعية الجنوب لتنمية الصناعات الصغيرة، المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، وزارة البيئة، مضيفاً أن عدد المشاركين 160 باحثا و130 مستمعا، بالإضافة إلى 30 ورقة بحثية.

المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور

وأضافت الدكتورة صباح صابر مقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور منها التعليم الخدمي وخدمة المجتمع أدوار جديدة في ظل الأزمات والكوارث العالمية، دور الجامعات والإعلام البيئي في التوعية بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية، التحديات البيئية المستدامة (الطاقة النظيفة، تدوير المخلفات، ترشيد المياه، حماية المواقع الأثرية)، التنوع البيولوجي والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتحديات الاستدامة في ضوء رؤية مصر 2030م، بالإضافة إلى الآثار الصحية السلبية للتغيرات المناخية وسبل الوقاية منها، ريادة الأعمال الخضراء والمشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة.

إنجازات مصرية لدعم الاستدامة ومواجهة التغير المناخي

وذكر الدكتور حمدي حسانين، أمين المؤتمر، أن المحاور التي سيناقشها المؤتمر تضم أيضاً التنمية المجتمعية المستدامة ودور منظمات المجتمع المدني والأحزاب تماشياً مع توجيهات الجمهورية الجديدة، إلى جانب إنجازات مصرية لدعم الاستدامة ومواجهة التغير المناخي المعاصر، ودور الجامعات في تعديل اتجاهات المجتمع نحو ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تأثير التكنولوجيا والرقمنة في الجمهورية الجديدة، إعداد المعلم في ظل التغيرات التغيرات المناخية ورؤية مصر 2030، التحول إلى الاقتصاد الأخضر كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.