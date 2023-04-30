جامعة سوهاج تستعد لإطلاق مؤتمر البيئة الدولي 8 مايو المقبل

عقد الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعاً تحضيرياً مع أعضاء اللجنة التنظيمية واللجنة العلمية، استعداداً لإطلاق مؤتمر البيئة الدولي الأول، والتي تقام فعالياته تحت عنوان «الجامعات وتحديات الاستدامة والتغيرات المناخية في ظل الجمهورية الجديدة»، وذلك يوم 8 مايو المقبل، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة.

أثر التغيرات المناخية

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن فعاليات المؤتمر ستقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مضيفاً أن المؤتمر يأتي في اطار اهتمام الجامعة بموضوعات التغيرات المناخية وتاثيراتها، وكذلك الاستراتيجية القومية لمجابهة التغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور خالد عمران، رئيس المؤتمر، أن الاجتماع ناقش التجهيزات النهائية للمؤتمر، والذي يناقش ويطرح بعض الحلول الممكنة للحفاظ على البيئة والوصول بها للتنمية المستدامة، وذلك من خلال عدد من المحاور، منها دور الجامعات والإعلام البيئي في التوعية بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية، والتحديات البيئية المستدامة (الطاقة النظيفة، تدوير المخلفات، ترشيد المياه، حماية المواقع الأثرية)، والتنوع البيولوجي والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، وتحديات الاستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.

استعدادات نهائية

وذكرت الدكتورة صباح صابر، مقرر عام المؤتمر، أن الاجتماع التحضيري شارك به نخبة من أعضاء هيئة التدريس وممثلي كليات جامعة سوهاج وأعضاء الجهاز الاداري مديري الادارات المختلفة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ومراجعة الاستعدادات النهائية وترتيب البرنامج العلمي للمؤتمر، إلى جانب مناقشة ومتابعة الجانب التنظيمي للمؤتمر، لخروجه بالصوره التي تعكس اهميته العلمية والبحثية بمحاوره ولجانه العلمية المختلفة.

جدير بالذكر، أنه يمكن المشاركة في المؤتمر عبر إرسال الأوراق البحثية المقدمة للمؤتمر باللغة العربية على البريد الإلكتروني.http://environment-conf.sohag-univ.edu.eg/.